Не лише росія: у викраденні українських дітей було помічено слід ще однієї країни

Рахунок іде на сотні наших співгромадян

росія продовжує красти українських дітей. При цьому в цій справі було помічено ще й білоруський слід.

Про це пише "Газета Виборча".

Журналісти польської газети наводять слова одного із представників білоруської опозиції Павла Латушка, який стверджує, що Білорусь нібито причетна до незаконної депортації українських дітей із окупованих територій.

"У нас є докази цього", — каже він.

Активіст опозиції звинувачує білоруську владу у викраденні щонайменше 1400 українських дітей з окупованих росією територій. "Найближчим часом додасться ще 1000. Здебільшого це діти з дитячих будинків", — каже Латушко.

Латушко наголошує, що рішення про депортацію першої тисячі українських дітей до Білорусі лукашенко ухвалив ще минулого року.

"У рамках Союзної держави Білорусі та росії затверджено спецпроекти, метою яких є вивезення українських дітей віком від 6 до 15 років на територію Республіки Білорусь. Ці рішення були прийняті за вказівкою путіна і Лукашенка", — стверджує опозиціонер.

Він також звертає увагу на те, що у такий спосіб Білорусь грубо порушує норми Міжнародного права.

"Під час агресії дітей на окупованих територіях не можна депортувати в країну, яка не має статусу нейтральної країни. У випадку з Білоруссю про це не може бути й мови. Олександр Лукашенко підтримує володимира путіна з самого початку агресії, у тому числі забезпечуючи його зброєю, організуючи навчання його армії або лікуючи поранених солдатів", — наголошує Латушко.

Опозиціонер також зазначає, що білоруська влада не укладала з Україною жодної угоди, яка б дозволяла депортувати українських дітей до Білорусі.

За словами активіста, дітей, депортованих з України, розміщують у кількох дитячих таборах на території країни, зокрема у Солігорській, Гомельській, Вітебській та Мінській областях. Їхню депортацію та утримання фінансує державне підприємство "Білоруськалій", а всю операцію організує державний благодійний фонд Олексія Талая, члена білоруської паралімпійської збірної з плавання. Ця людина, зазначає Латушко, відома своєю активною підтримкою режиму.

Фонд Талая не приховує, що привозить до країни дітей із України. На офіційному сайті організації йдеться про те, що "діти Донбасу зі звільнених територій" приїжджають до Білорусі "поправити здоров’я". Дещо підтвердив це і Олексій Талай, пославшись на звинувачення Павла Латушка в Telegram. Він написав: "Жодна Гаага не завадить нам займатися благодійністю, продовжуючи допомагати дітям Донбасу".

Привезення дітей з Донбасу до Білорусі описують і державні ЗМІ, які, проте, говорять не про примусову депортацію, а про "табори відпочинку", де діти мають "відпочити та забути про важкі часи".

Білоруси, схоже, мають подальші плани на перевезених дітей. Голова Мінської обласної профспілки хіміків, гірників та нафтовиків Дмитро Швайба, якого цитує редакція Sputnik, восени заявив, що "діти з Донбасу" зможуть залишитися в Білорусі на постійне навчання, а потім працюватимуть на державному гірничодобувному заводі.

"До нас надійшли запити з Донецька та Луганська розглянути можливість зарахування цих дітей до середніх спеціальних навчальних закладів Білорусі, навіть із можливою стипендією, для продовження навчання з проживанням у гуртожитках та подальшим працевлаштуванням", — сказав Швайба.

Павло Латушко звертає увагу на заяву державного секретаря Дмитра Мезенцева, який під час відвідин дитячого табору заявив, що Білорусь "допоможе дітям забути про важкі моменти, знайти своє місце у світі та здійснити їхні мрії, щоб вони стали добрими громадянами своєї країни".

"Цих дітей не навчатимуть гімну України. Їх закидатимуть антиукраїнською пропагандою, вони навчатимуться російською мовою за російською та білоруською програмами", — вважає Латушко.

На запитання про інші українські території, з яких депортуватимуть дітей, білоруський опозиціонер згадує, наприклад, Маріуполь.

"Але зібрані нами документи дозволяють вважати, що слід говорити і про інші окуповані території", — говорить він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як росія викрадає українських дітей. П’ять основних сценаріїв.