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Ось за що ми б'ємося: Міноборони показало відео, яке не може не зворушити

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Військовий і його сім'я Новина оновлена 26 квітня 2023, 20:34
Військовий і його сім'я. Фото Міноборони України

Відео дуже символічне

Українські військові часто показують зворушливі відео зі своїми дітьми. До прикладу, як син українського захисника не одразу повірив, що тато повернувся додому.

Міноборони України у себе в Twitter опублікувало ролик із українським військовим, який побачився із сім’єю — дружиною та дитиною. Маля воїна ще зовсім крихітне, а поруч лежать щасливі батьки:

"This what we’re fighting for (Це те, за що ми б’ємося, — ред.)" — прокоментували відео в Міністерстві оборони. У коментарях люди діляться емоціями від побаченого. Іноземці, які підписані на сторінку, висловлюють слова підтримки Україні.

"Вже більше року на нашому балконі майорить український прапор. І буде там, поки Україна не виграє війну. Ми займаємося підтримкою наших українських братів і сестер. Все найкраще малечі. Хай його батьки будуть у безпеці, Слава Україні", — пише Ганс-Крістіан Джозеф.

"Герої Слава!!!! Ми щиро підтримуємо вас і вашу прекрасну родину!!! Україна назавжди буде у Вашому боргу і шануватиме Вас завжди! Ваша дитина виросте сильною та ВІЛЬНОЮ, бо ви – справжній герой, який захищає Україну. Слава Україні!", — пише Ешлі Алехандро.

"Яке чудове відео. Насолоджуйтеся цими дорогоцінними моментами, вони назавжди залишаться у вашій пам’яті. Я сподіваюся, що незабаром ви будете вдома зі своєю родиною, і що Україна буде в процесі відновлення (фізично та емоційно)", — пише Аннет Чепмен.

Нагадаємо, чотирирічний хлопчик з міста Ірпінь заспівав пісню "Фортеця Бахмут" і зворушив цим мережу. Дитина відома виконанням відомих хітів у 2022 році.

А 2-річний Ярославчик ще не вміє співати, але він вразив Інтернет реакцією на гімн України. Дитина почула його в магазині та поклала руку на серце.

Теги:
#Діти #Міноборони #Військові #Міноборони України