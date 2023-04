Вот за что мы сражаемся: Минобороны показало видео, которое не может не трогать

Видео очень символическое

Украинские военные часто показывают трогательные видео с детьми. К примеру, как сын украинского защитника не сразу поверил, что папа вернулся домой.

Минобороны Украины у себя в Twitter опубликовало ролик с украинским военным, который увидел семью — жену и ребенка. Малыш воина еще совсем крохотный, а рядом лежат счастливые родители:

" This what we’re fighting for (Это то, за что мы сражаемся, — ред.)" — прокомментировали видео в Министерстве обороны. В комментариях люди делятся эмоциями от увиденного. Иностранцы, подписанные на страницу, выражают слова поддержки Украине.

"Уже больше года на нашем балконе развевается украинский флаг. И будет там, пока Украина не выиграет войну. Мы занимаемся поддержкой наших украинских братьев и сестер. Все лучше всего малышей. Пусть его родители будут в безопасности, Слава Украине", — пишет Ганс-Кристиан Джозеф.

"Герои Слава!!!! Мы искренне поддерживаем вас и вашу прекрасную семью!!! Украина навсегда будет в Вашем долге и будет уважать Вас всегда! Ваш ребенок вырастет сильным и СВОБОДНЫМ, потому что вы – настоящий герой, который защищает Украину. Слава Украине!" , – пишет Эшли Алехандро.

"Какое замечательное видео. Наслаждайтесь этими драгоценными моментами, они навсегда останутся в вашей памяти. Я надеюсь, что скоро вы будете дома со своей семьей, и что Украина будет в процессе восстановления (физически и эмоционально)", — пишет Аннет Чепмен.

Напомним, четырехлетний мальчик из города Ирпень спел песню "Фортеця Бахмут" и тронул этим сеть. Ребенок известен исполнением известных хитов в 2022 году.

А 2-летний Ярославчик еще не умеет петь, но он поразил Интернет реакцией на гимн Украины. Ребенок услышал его в магазине и положил руку на сердце.