В ООН багато хто ігнорував лаврова, але...: Кислиця розповів, що його здивувало

Ставлення деяких до лаврова здивувало навіть Кислицю

Приниження міністра закордонних справ росії сергія лаврова в Нью-Йорку не закінчилися лише висловленням позиції США, проте несподівана поведінка деяких дипломатів змогла здивувати навіть постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

Він зазначив, що багато хто під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку показував свою зневагу до російського міністра. Це багато хто міг не помітити, проте знаючим людям впадало в око.

"Ви, напевно, помітили, скільки країн не зверталися до лаврова як до голови Ради безпеки? І навіть не говорили традиційне: "Спасибі, пане голово" за надане слово. Деякі з них розпочинали свій виступ з того, що дякували Генеральному секретарю за брифінг (Генсек ООН Антоніу Гутерреш виступав на засіданні РБ від керівництва ООН — Ред.), ігноруючи лаврова. Це, звісно, може здаватися дрібницею, але тут все має підтекст і значення", — наголошує Кислиця.

Водночас поведінка деяких журналістів на пресконференції дуже здивувала постійного представника України.

"Але якщо промови московських посіпак з Північної Кореї та Сирії мене не здивували, то те, як на пресконференції в ООН ваші колеги (журналісти — Ред.) по цеху раділи, мов діти, і сміялися на якісь дурнуваті жарти лаврова, який має сидіти на лаві підсудних, було щонайменше дивно бачити. Дехто починав свої запитання зі слів: "Пане міністре, ви знаєте, як ми любимо, коли ви до нас приходите і ведете з нами розмову…", — висловив своє здивування Кислиця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чехія жорстко принизила лаврова за його слова на прес-конференції у Нью-Йорку.

Також ми повідомляли, що лавров у Раді безпеки ООН зробив нахабну пропозицію.