В ООН многие игнорировали лаврова, но...: Кислица рассказал, что его удивило

Отношение некоторых к лаврову удивило даже Кислицу

Унижения министра иностранных дел россии сергея лаврова в Нью-Йорке не закончились только позицией США, однако неожиданное поведение некоторых смогло удивить даже постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Он отметил, что многие во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке показывали свое пренебрежение к российскому министру. Это многие могли не заметить, однако знающим людям бросалось в глаза.

"Вы, наверное, заметили, сколько стран не обращались к лаврову как к председателю Совбеза? И даже не говорили традиционное: "Спасибо, господин голова" за предоставленное слово. Некоторые из них начинали свое выступление с того, что благодарили Генерального секретаря за брифинг (Генсек ООН Антониу Гутерреш выступал на заседании СБ от руководства ООН – ред.), игнорируя лаврова. Это, конечно, может казаться мелочью, но здесь все имеет подтекст и значение", — подчеркивает Кислица.

В тоже время поведение некоторых журналистов, на пресс-конференции весьма удивило постоянного представителя Украины.

"Но если речи московских прихвостней из Северной Кореи и Сирии меня не удивили, то то, как на пресс-конференции в ООН ваши коллеги по цеху (журналисты — Ред.) радовались, как дети, и смеялись на какие-то глупые шутки лаврова, который должен сидеть на скамье подсудимых, было как минимум странно видеть . Некоторые начинали свои вопросы со слов: "Господин министр, вы знаете, как мы любим, когда вы к нам приходите и ведете с нами разговор…", — выразил свое удивление Кислица.

Напомним, ранее мы писали о том, что Чехия жестко унизила лаврова за его слова на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Также мы сообщали, что лавров в Совбезе ООН сделал наглое предложение.