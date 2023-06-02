Топ-10 найбільших плагіаторів України: від Лісового і Мазура до "проффесора" Януковича

Український політикум вразив вірус плагіату

Цього тижня тема плагіату в українському істеблішменті знайшла своє продовження. Так, міністр освіти Оксен Лісовий публічно відмовився від наукового ступеня після того, як у його кандидатській дисертації знайшли збіги з двома іншими науковими роботами .

Зазначимо, у розвинених країнах плагіат вважається одним з найтяжчих "моральних злочинів". У цивілізованих державах світу чиновників, яких викривають у плагіаті, звільняють з посад з так званим "вовчим білетом". Інакше кажучи, вони вже не можуть працювати в держорганах та у компаніях з ім'ям.

Як відомо, історія з Лісовим є не першим скандалом, коли відомі й топові політики та діячі вітчизняного політбомонду фігурують у викриттях їхніх наукових здобутків. Пропонуємо вашій увазі добірку з десяти найбільш гучних кейсів. В умовному рейтингу фігуранти розміщені у хронологічному порядку та відібрані в залежності від статусу їхніх посад і впливу.

Топ-10 найбільших плагіаторів України:

10 місце. Міністр освіти України Оксен Лісовий. Від свого кандидатського ступеня відмовився, але присмак скандалу залишився.

9 місце. Депутат Вінницької обласної ради від "Батьківщини" Геннадій Мазур. Це — відомий податківець-"ювелір" часів Януковича , який кілька разів перефарбовувався, а нині називається тіньовим соратником експрем'єра Гройсмана в політичних війнах на Вінниччині.

У травні цього року Мазур вскочив у резонансне викриття його наукової дисертації на плагіаті. Як виявилось, за даними антиплагіатного сервісу StrikePlagiarism.com унікальність автореферату Мазура становила лише 22,5%. Весь інший масив даних і саму дисертацію він, імовірно, замовив на ресурсі samzan.net, яким здебільшого користуються росіяни. Крім того, спливло і те, що депутат облради не писав 5 наукових публікацій на Scopus, що підтверджується даними з Вікіпедії.

8 місце. Спартак Субота. У квітні 2023 р. "Свідомі" опублікували викривальне розслідування про одного з найбільш відомих психологів України. Головний посил викриття – Суббота видає себе за лікаря-психіатра та політичного психолога, який понад рік працював в структурі, пов'язаній з кумом путіна віктором медведчуком.

Розслідувачі встановили, що Спартак міг не мати медичної освіти, представляючись як "психіатр", приписувати собі науковий ступінь за 5 років до захисту кандидатської і брехати про роботу в СБУ.

Також у розслідуванні фігурує розповідь клієнтки про сексуальні стосунки з психотерапевтом Спартаком і звинувачення в порушенні етики.

7 місце. Колишній міністр освіти Сергій Шкарлет. В 2020 р. Комітет з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) визнав наявність плагіату в трьох роботах на той час тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Сам чиновник заявляв журналістам, що визначення, що таке плагіат в наукових роботах, мають дати юристи. Разом з тим Кабмін провів розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті.

У 2021 р. чиновник виграв в Окружному адмінсуді позов проти НАЗЯВО. Дії агентства визнані незаконними. З часом скандал довкола Шкарлета вщух.

6 місце. Зрадник та колишній нардеп Ілля Кива. У 2021 р. на той момент парламентар захистив докторську дисертацію. як з’ясували журналісти Bihus.Info, у своїй праці за темою "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" Кива збрехав про публікації матеріалів із виступів на науково-практичних конференціях, а також вказав наукові конференції, у яких не брав участі.

Крім того, для захисту дисертації депутат надав низку довідок, які мали підтвердити, що Кива застосовує свої наукові напрацювання на практиці. Однак, розслідувачі з’ясували, що на довідці від громадської організації "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління" підроблений підпис. Скандал давкого "науківця" підігріло і те, що журналістів не пустили на захист дисертації парламентаря.

5 місце. Колишня прем'єр-міністерка України, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. У 2018 р. експерти проєкту VoxUkraine назвали політичну програму політикині ("Новий курс") "пекельною сумішшю плагіату, самоплагіату, неіснуючих джерел та помилок".

Так, розділи щодо банків та монетарної політики практично повністю переписані зі "Стратегії розвитку банківської системи", а деякі тези курсу взагалі не відповідали дійсності.

4 місце. Експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Роком раніше, у 2017-му, політика також викрили на плагіаті кандидатської дисертації. У праці кандидата на отримання наукового ступеню під назвою "Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні" за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит" виявили аж 70 сторінок вкраденого тексту.

3 місце. "Легітимний" президент-втікач Віктор Янукович. Під час президентської кампанії 2004 р. лідер Партії регіонів оскандалився тим, що в анкеті кандидата на виборах вказав, що має ступінь доктора економічних наук, а свої вчене звання політик вказав з орфографічною помилкою — "проФФесор". Втім, після розголосу виявилося, що висуванець ніякий не науковець, а фактично самозванець.

2 місце. Колишній спікер ВРУ, ексголова АП Володимир Литвин. У 2002 р. керівник президентської адміністрації Литвин опублікував статтю під назвою "Громадянське суспільство: міфи і реальність". Виявилося, що публікація з невеликими правками та скороченнями передрукована з американського журналу Foreign Policy, а її справжнім автором є американський професор Томас Каротерс. Вибухнув грандіозний скандал.

Литвин захищався тоді доволі незграбно: мовляв, він зреферував, а не скомпілював статтю Каротерса (будь-хто, знайомий з англійською мовою, міг переконатися, що це неправда), а посилання на автора з технічних причин кудись пропало.

Однак, крім сорому, Володимир Литвин не мав з того жодних реальних наслідків.

Директор Інституту археології НАН України академік Петро Толочко і професор НАУКМА Наталія Яковенко також звинуватили Литвина у вставці в його тритомник "Історія України" чималих фрагментів з їхніх робіт без посилання .

1 місце. Колишній міністр юстиції Роман Зварич. У 2005 спалахнув нечуваний скандал при президенті Ющенку: очільник "помаранчевого" Мінюсту визнав , що не має ні диплому, ані докторського ступеня Колумбійського університету і не був професором в Нью-йоркському університеті. Крім того, Зварич після викриття зізнався, що не має і вищої юридичної освіти.

Нагадаємо, після скандалу із лісовим в Міносвіти запропонували змінити механізм відрахування, поновлення та переведення студентів. Зокрема, дозволять їх відраховувати із вишів за плагіат.

Відповідний проєкт у травні цього року оприлюднили для громадського обговорення на сайті міністерства.

Втім, ситуація саме із високопоставленими плагіаторами в Україні поки залишає бажати кращого та вимагає змін.