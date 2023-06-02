Топ-10 самых больших плагиаторов Украины: от Лисового и Мазура до "проффесора" Януковича

Украинский политикум поразил вирус плагиата

На этой неделе тема плагиата в украинском истеблишменте нашла свое продолжение. Так, министр образования Оксен Лисовой публично отказался от ученой степени после того, как в его кандидатской диссертации нашли совпадения с двумя другими научными работами .

Отметим, в развитых странах плагиат считается одним из самых тяжких "нравственных преступлений". В цивилизованных государствах мира чиновников, разоблачаемых в плагиате, увольняют с должностей с так называемым "волчьим билетом". Иными словами, они уже не могут работать в госорганах и компаниях с именем.

Как известно, история с Лисовым не первый скандал, когда известные и топовые политики, а также деятели отечественного политбомонда фигурируют в разоблачениях их научных достижений. Предлагаем вашему вниманию подборку из десяти самых громких кейсов. В условном рейтинге фигуранты размещены в хронологическом порядке и отобраны в зависимости от их должностей и влияния.

Топ-10 крупнейших плагиаторов Украины:

10 место. Министр образования Украины Оксен Лисовой. От своей кандидатской степени отказался, но привкус скандала остался.

9 место. Депутат Винницкого областного совета от "Батькивщины" Геннадий Мазур. Это известный налоговик-"ювелир" времен Януковича , который несколько раз перекрашивался, а ныне называется теневым соратником экс-премьера Гройсмана в политических войнах в Винницкой области.

В мае этого года Мазур попал в резонансное разоблачение его научной диссертации на плагиате. Как оказалось, по данным антиплагиатного сервиса StrikePlagiarism.com уникальность автореферата Мазура составила всего 22,5%. Весь другой массив данных и саму диссертацию он, вероятно, заказал на ресурсе samzan.net, которым в большинстве своем пользуются россияне. Кроме того, вскрылось и то, что депутат облсовета не писал 5 научных публикаций на Scopus, что подтверждается данными из Википедии.

8 место. Спартак Суббота. В апреле 2023 г. "Свидоми" опубликовали обличительное расследование об одном из наиболее известных психологов Украины. Главный посыл разоблачения – Суббота выдает себя за врача-психиатра и политического психолога, который больше года работал в структуре, связанной с кумом путина виктором медведчуком.

Расследователи установили, что Спартак мог не иметь медицинского образования, представляясь как "психиатр", не должен был приписывать себе научную степень за 5 лет до защиты кандидатской и врать о работе в СБУ.

Также в расследовании фигурирует рассказ клиентки о сексуальных отношениях с психотерапевтом Спартаком и обвинение в нарушении этики.

7 место. Бывший министр образования Сергей Шкарлетт. В 2020 г. Комитет по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) признал наличие плагиата в трех работах на тот момент временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Сам чиновник заявлял журналистам, что определение, что такое плагиат в научных работах, должны дать юристы. Вместе с тем Кабмин провел расследование по обвинениям Шкарлета в плагиате.

В 2021 г. чиновник выиграл в Окружном админсуде иск против НАОКВО. Действия агентства признаны незаконными. Со временем скандал вокруг Шкарлета утих.

6 место. Предатель и бывший нардеп Илья Кива. В 2021 г. на тот момент парламентарий защитил докторскую диссертацию. Как выяснили журналисты Bihus.Info, в своей работе по теме "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" Кива соврал о публикации материалов из выступлений на научно-практических конференциях, а также указал научные конференции, в которых не участвовал.

Кроме того, для защиты диссертации депутат предоставил ряд справок, которые должны были подтвердить, что Кива применяет свои научные наработки на практике. Однако расследователи выяснили, что на справке от общественной организации "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" стояла поддельная подпись. Скандал вокруг "наукивця" подогрело и то, что журналистов не пустили в защиту диссертации парламентария.

5 место. Бывшая премьер-министр Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. В 2018 г. эксперты проекта VoxUkraine назвали политическую программу политика ("Новый курс") "адской смесью плагиата, самоплагиата, несуществующих источников и ошибок".

Так, разделы по банкам и монетарной политике практически полностью переписаны со "Стратегии развития банковской системы", а некоторые тезисы курса вообще не соответствовали действительности.

4 место. Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Годом ранее, в 2017-м, политика также разоблачили на плагиате кандидатской диссертации. В труде кандидата на получение научной степени под названием "Организация системы банковского надзора и регулирования в Украине" по специальности 08.04.01 – финансы, денежное обращение и кредит" обнаружили 70 страниц украденного текста.

3 место. "Легитимный" беглый президент Виктор Янукович. Во время президентской кампании 2004 г. лидер Партии регионов оскандалился тем, что в анкете кандидата на выборах указал, что имеет степень доктора экономических наук, а свое ученое звание политик указал с орфографической ошибкой — "проФФесор". Впрочем, после огласки оказалось, что выдвиженец никакой не ученый, а фактически самозванец.

2 место. Бывший спикер ВРУ, экс-председатель АП Владимир Литвин. В 2002 г. руководитель президентской администрации Литвин опубликовал статью под названием "Гражданское общество: мифы и реальность". Оказалось, что публикация с небольшими правками и сокращениями перепечатана из американского журнала Foreign Policy, а ее автором является американский профессор Томас Каротерс. Разразился грандиозный скандал.

Литвин защищался тогда довольно неловко: мол, он среферировал, а не скомпилировал статью Каротерса (любой, знакомый с английским языком, мог убедиться, что это неправда), а ссылка на автора по техническим причинам куда-то пропала.

Однако, кроме стыда, Владимир Литвин не имел от этого никаких реальных последствий.

Директор Института археологии НАН Украины академик Петр Толочко и профессор НАУКМА Наталья Яковенко также обвинили Литвина во вставке в его трехтомник "История Украины" немалых фрагментов из их работ без ссылки .

1 место. Бывший министр юстиции Роман Зварыч. В 2005 году разразился неслыханный скандал при президенте Ющенко: глава "оранжевого" Минюста признал , что не имеет ни диплома, ни докторской степени Колумбийского университета и не был профессором в Нью-Йоркском университете. Кроме того, Зварыч после разоблачения признался, что не имеет и высшего юридического образования.

Напомним, после скандала с Лисовым в Минобразования предложили изменить механизм отчисления, возобновления и перевода студентов. В частности, разрешат их отчислять из вузов за плагиат.

Соответствующий проект в мае этого года обнародовали для общественного обсуждения на сайте министерства.

Впрочем, ситуация именно с высокопоставленными плагиаторами в Украине пока оставляет желать лучшего и требует изменений.