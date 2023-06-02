Свого не вистачає: що США вирішили купувати у Японії, щоб передати Україні

У Штатах знайшли новий спосіб допомогти Україні

Сполучені Штати Америки продовжують надавати військову допомогу Україні у рамках підготовки до контрнаступу. Для цього вони домовилися з Японією про закупівлю тротилу для 155-мм артилерійських снарядів.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що експортні правила забороняють японським компаніям продавати зброю за кордон, таку як, наприклад, гаубічні снаряди, які Україна використовує у боротьбі з російськими окупантами. Проте Штати все ж таки знайшли обхідний шлях отримання тротилу в умовах глобальної нестачі боєприпасів.

"Сполучені Штати мають спосіб купити вибухівку в Японії", — сказав на умовах анонімності один із людей, інформованих про дискусію з цього питання в Японії.

Так, Штати можуть закупити промисловий тротил, оскільки ця вибухова речовина є товаром подвійного призначення і не призначена виключно для воєнних цілей. Для таких товарів експортні обмеження менш суворі.

"США хочуть підключити японську компанію до ланцюжка поставок тротилу для доставки вибухових речовин на військові заводи, що належать армії США, які упаковуватимуть їх у 155-мм гільзи", — додало джерело.

При цьому Держдепартамент США відмовився коментувати інформацію про те, чи планують Штати закуповувати тротил у Японії, але заявило, що Вашингтон працює з союзниками й партнерами, "щоб надати Україні необхідну підтримку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у травні президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Вже відомо, що до нього піде.