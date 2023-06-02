Своего не хватает: что США решили покупать у Японии, чтобы передать Украине

В Штатах нашли новый способ помочь Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать военную помощь Украине в рамках подготовки к контрнаступлению. Для этого они договорились с Японией о закупке тротила для 155-мм артиллерийских снарядов.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что экспортные правила запрещают японским компаниям продавать оружие за границу, такие, к примеру, как гаубичные снаряды, которые Украина использует в борьбе с российскими оккупантами. Однако Штаты все же нашли обходной путь получения тротила в условиях глобальной нехватки боеприпасов.

"У Соединенных Штатов есть способ купить взрывчатку в Японии", — сказал на условиях анонимности один из людей, осведомленных о дискуссиях по этому вопросу в Японии.

Так, Штаты могут закупить промышленный тротил, поскольку это взрывчатое вещество является товаром двойного назначения и не предназначено исключительно для военных целей. Для таких товаров экспортные ограничения менее строги.

"США хотят подключить японскую компанию к цепочке поставок тротила для доставки взрывчатых веществ на военные заводы, принадлежащие армии США, которые будут упаковывать их в 155-мм гильзы", — добавил источник.

При этом Госдепартаменте США отказались комментировать информацию о том, планируют ли Штаты закупать тротил в Японии, но заявило, что Вашингтон работает с союзниками и партнерами, "чтобы предоставить Украине необходимую поддержку".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в мае президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Уже известно, что в него пойдет.