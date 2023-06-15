Через підрив Каховської ГЕС ціни точно зростуть: у НБУ озвучили цифри

На цінову динаміку вплинуть відразу кілька факторів

За оцінками НБУ, підрив окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині зумовить додатковий внесок в інфляцію на рівні близько 0,3 відсоткового пункту.

Про це під час пресбрифінгу заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Так, за його словами, цього року інфляція сповільнюватиметься, проте не такими швидкими темпами, як це відбувалося у попередні місяці. На уповільнення подальшого зниження споживчих цін впливатиме поступово вичерпний ефект бази порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції у першому півріччі.

Також підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване раніше повернення військового рівня оподаткування на ринку пального позначаться на ціновій динаміці.

"За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок в інфляцію на рівні близько 0,3 п. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, насамперед овочів", — сказав Пишний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Олег Пендзин розповів, як підрив Каховської ГЕС позначиться на цінах на продукти в Україні.