Забудемо смак Херсонських кавунів? Що буде з цінами на овочі та фрукти після підриву Каховської ГЕС

94% зрошуваних земель Херсонщини залишилися без води

Через підрив росіянами Каховської ГЕС було затоплено значні території Херсонщини, а також знищено Каховське водосховище, основне як для значного промислового виробництва, так і для сільського господарства цієї області. Це означає, що найближчим часом українці практично не побачать ані знаменитих кавунів херсонських, ані помідорів.

Про це пише OBOZREBATEL.

Повідомляється, що через терористичний акт росіян 94% зрошуваних земель Херсонщини залишилися без води, а наступного року вони можуть перетворитися на пустелю.

"Буде спостерігатися опустелювання території. Це приблизно те, що ми бачимо в районі Олешок – виникнення рукотворних пустель. Вести сільське господарство у тому вигляді, як воно було до підриву ГЕС, стане неможливим. На відновлення зрошувальної системи знадобляться роки та величезні гроші", – вважає голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

Знамениті херсонські кавуни можуть практично зникнути з наших магазинів і ринків. Принаймні найближчим часом.

За словами експерта ринку сільськогосподарської продукції, голови Бj "Борщ" Віталія Іванкова, нинішній урожай кавунів на затоплених територіях практично змило.

"Це переважно стосується окупованої частини лівобережжя. На територіях далі від води врожай буде, але ми його не побачимо, як і минулого року. Оскільки окупанти не випускають товар на мирну територію України. Дещо залишиться на правому березі, але в будь-якому випадку врожай кавунів зменшиться в рази", – каже Іванков.

Щодо цін на кавуни, то й минулого року вони вже коштували в десятки разів дорожче. Наприклад, у Херсоні їх віддавали по 3–4 грн за кілограм, а у Києві продавали вже по 30–40 грн. Все через окупацію.

"На території України вирощують кавуни. Це Кіровоградська, Дніпропетровська, Одеська області. Але смак усе одно не той. Херсонський кавун прожарений сонцем, тут найбільша кількість сонячних днів. До того ж особлива якість ґрунту, тому він такий насичений та солодкий. Звичайно, його не можна порівняти із завезеними до нас кавунами з Туреччини. Херсонський – свіжий, прямо з поля доставлявся баржами до Києва", – каже Іванков.

Проте, у матеріалі наголошується, що фермери Миколаївської, Одеської областей кажуть, що цього сезону збільшили вирощування кавунів, тож українці без улюбленого продукту не залишаться. І ціни будуть не такими високими.

Те саме, на думку експертів, стосується і херсонських помідорів. Ми надовго можемо забути смак херсонських помідорів, а ті, що продаватимуться, подорожчають. Щоправда, українці вже перебудувалися та звикли до високих цін на овочі ще минулого року, коли Росія окупувала Херсонську частину Запорізької області. Тому різкого стрибка цін зараз не станеться.

"Є багато інших областей, які зможуть наростити виробництво овочів, що вирощувалися в Херсонській області, й замінити її. Якщо з розумом підійти до цього, то ми матимемо достатньо недорогих та якісних овочів. Це Кіровоградська, Полтавська, Одеська області. Запоріжжя теж, але поки там значну частину окуповано", – кажуть эксперты.

Через заміновані поля та нинішню повінь фермери змушені їхати з Херсонщини. Грунт після катастрофи ретельно перевірятиметься на вміст небезпечних речовин, а родючість може просто "змити" водою.

На мирних, більш віддалених від фронту територіях фермери вже вирощують більше як кавунів, а й овочів борщового набору. Деякі аграрії з Херсонщини переїжджають до Черкаської, Полтавської, Одеської області, західних регіонів, де знову розкручують свої господарства. Однак обсяги виробництва незрівнянні з колишніми, тому дефіцит овочів покриватиметься імпортом. Відповідно, очікувати низьких цін на овочі не варто.

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