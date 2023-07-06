Українців попередили про нову російську кібератаку: вона пов’язана з самітом НАТО

Шахраї використовують ім’я відомої міжнародної неурядової організації "Світовий Конгрес Українців"

Українців попереджають про чергову кібератаку, яка може бути пов’язана із самітом НАТО у Вільнюсі та питанням вступу України до Альянсу.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Урядова команда реагування на комп’ютерні ПП CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, повідомляє про нову активність хакерів. Шахраї використовують ім’я відомої міжнародної неурядової організації "Світовий конгрес українців", а також використовують актуальну зараз тематику членства України в НАТО.

Фахівці CERT-UA виявили, що сайт hxxps://www.ukrainianworldcongress[.]info копіює англомовну версію сайту Світового Конгресу Українців (для порівняння – легітимна сторінка організації hxxps://ukrainianworld/)

Зокрема, фальшива сторінка містить два небезпечні документи DOCX, у назвах яких згадується Україна та НАТО. Відкриття цих документів може призвести до зараження пристрою шкідливою програмою-лоадером MAGICSPELL.

"З огляду на тематику файлів, не виключено, що кібератака може стосуватися саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня 2023 р. у Вільнюсі", — попередили у Держслужбі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Зазначимо, 5 липня російські хакери атакували сайт Державної служби статистики України. Вони також заявили, що через кібератаку нібито ускладнилася робота українських державних структур, однак у Держцпецзв’язку спростували це.

Як повідомляв "Телеграф", 8 червня хакери завдали удару по російській банківській системі та сайту Московського Двору Свято-Троїцької Сергієвої Лаври. Внаслідок цієї атаки всі вони тим чи іншим чином прославляли ЗСУ та бажали їм удачі під час контрнаступу.