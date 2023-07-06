Украинцев предупредили о новой российской кибератаке: она связана с саммитом НАТО

Мошенники используют имя известной международной неправительственной организации "Мировой Конгресс Украинцев"

Украинцев предупреждают об очередной кибератаке, которая может быть связана с саммитом НАТО в Вильнюсе и вопросом вступления Украины в Альянс.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Правительственная команда реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, сообщает о новой активности хакеров. Мошенники используют имя известной международной неправительственной организации "Мировой Конгресс Украинцев", а также используют актуальную сейчас тематику членства Украины в НАТО.

Специалисты CERT-UA обнаружили, что сайт hxxps://www.ukrainianworldcongress[.]info копирует англоязычную версию сайта Всемирного Конгресса Украинцев (для сравнения – легитимная страница организации hxxps://ukrainianworld/)

В частности, фальшивая страница содержит два опасных документа DOCX, в названиях которых упоминается Украина и НАТО. Открытие этих документов может привести к заражению устройства вредоносной программой-лоадером MAGICSPELL.

"Учитывая тематику файлов, не исключено, что кибератака может касаться саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля 2023 г. в Вильнюсе", — предупредили в Госслужбе специальной связи и защиты информации.

Отметим, 5 июля российские хакеры атаковали сайт Государственной службы статистики Украины. Они также заявили, что из-за кибератаки якобы усложнилась работа украинских государственных структур, однако в Госцпецсвязи опровергли это.

Как сообщал "Телеграф", 8 июня хакеры нанесли удар по российской банковской системе и сайту Московского Двора Свято-Троицкой Сергеевой Лавры. В результате этой атаки все они тем или иным образом прославляли ВСУ и желали им удачи во время контрнаступления.