США хотіли відкликати запрошення України до НАТО прямо на саміті: до чого тут Зеленський

Високопоставлені політики проводили неофіційні переговори

Під час саміту НАТО у Вільнюсі США обговорювали можливість відкликання запрошення України стати членом Альянсу. Причиною цього став пост Володимира Зеленського в соцмережі, в якому він розкритикував за нерішучість Захід.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

Так, високопоставлені політики, посли та міністри провели неофіційні переговори, щоб вирішити, як у НАТО мають відреагувати на таку витівку. Водночас було порушено питання про перегляд або закриття питання про запрошення України до Альянсу.

"Дехто хотів прибрати посилання на "запрошення" або знайти інше місце для цього слова", — сказав один із дипломатів НАТО.

За словами ще одного дипломата, делегація США не хотіла спеціально прибирати обіцянку Україні у запрошенні. У ході переговорів учасники дійшли єдиного висновку і вирішили дотримуватись тексту у тому вигляді, в якому він був розроблений спочатку.

Варто додати, що президент Франції Еммануель Макрон за підтримки країн Центральної Європи та Балтії наполягав на тому, щоб документ зберіг початкове формулювання.

Що написав у соцмережі Зеленський

Першого дня саміту Київ отримав сигнал, що союзники у кулуарах розглядають формулювання без України. При цьому це формулювання тільки на запрошення, а не членство. У відповідь на це Володимир Зеленський написав у соцмережах пост, у якому жорстко звернувся до членів Альянсу.

"Безпрецедентно та абсурдно — коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…" — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що такі дії можуть вказувати на те, що союзники не мають готовності запросити Україну до НАТО і зробити її членом Альянсу.

"Невизначеність — це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", — зазначив Зеленський.

Повний текст посту Зеленського

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес на висловлювання Зеленського у бік союзників заявив, що Україні варто було б частіше дякувати Заходу за поставлену зброю і допомогу. Своєю чергою Зеленський на пресконференції на саміті у Вільнюсі прокоментував висловлювання Уоллеса, сказав наступне: "Нехай він напише, як ми можемо ще дякувати. Можемо вранці прокидатися і дякувати йому". Потім бурхливу реакцію президента прокоментував посол України у Великій Британії, ексглава МЗС Вадим Пристайко. Він назвав такий сарказм "нездоровим".