Закликав палити та топити українських дітей: за які гріхи пропагандист Красовський потрапив у поле СБУ

Росіянин зараз ховається від правосуддя за кордоном

Служба безпеки України повідомила про нову підозру кремлівському пропагандисту та ексдиректору з мовлення телеканалу Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до геноциду українців.

Про це у вівторок, 18 липня, повідомляє пресслужба СБУ.

Так, в одному з недавніх ефірів авторської програми Красовський закликав спалювати та топити українських дітей. Сюжет вийшов на телеканалі Russia Today, а також на Youtube та в Telegram пропагандиста, загальна аудиторія яких сягає сотень тисяч людей.

На підставі цього факту СБУ повідомила фігуранту нової підозри за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу (публічні заклики до геноциду)

Красовський-Кузнєцов зараз ховається від правосуддя за кордоном. Продовжуються комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.

Якими висловлюваннями відзначився пропагандист Кузнєцов-Красовський

"Ми введемо свої війська в Україну. Це наша земля. Хр*н вам... Навіть не мрійте, тварюки. Ми заберемо у вас вашу Конституцію і спалимо її на вашому ж Хрещатику на ваших же вогнях, як ви любите, на шинах, на покришках", — заявляв Красовський у січні 2022 року в ефірі Russia Today.

"А прям топити таких (дітей, — Ред.) треба було в Тисині. Прямо ось там, де "пливе кача". Прям топити треба таких дітей, топити прямо в Тисині. Це не ваш метод, тому ви інтелігентні люди та письменники-фантасти, а це наш метод. Сказав, що "мо*калі окупували" – і одразу прямо кидаєш у річку з бурхливою течією", — сказав Красовський у жовтні 2022 року під час розмови з письменником-фантастом Сергієм Лук’яненком, коли той розповів історію, як українські діти розповідали про те, що Україна окупована мо*калями. Потім пропагандист назвав Карпати "огидними", висміяв будинки зі смереки та заявив, що в таких будинках можна закривати дітей та спалювати їх.

Навесні 2023 року пропагандист на стримі каналу "Звичайний царизм" заявив, що не змінив свого ставлення до українських дітей і, як і раніше, вважає, що їх треба "палити та топити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим для пропагандиста Красовського обернулися його висловлювання щодо вбивства українських дітей.