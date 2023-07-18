Призывал жечь и топить украинский детей: за какие грехи пропагандист Красовский попал в поле СБУ

Россиянин сейчас скрывается от правосудия за границей

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении кремлевскому пропагандисту и экс-директору по вещанию телеканала Russia Today Антону Кузнецову-Красовскому, призывавшему к геноциду украинцев.

Об этом во вторник, 18 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в одном из недавних эфиров авторской программы Красовский призвал сжигать и топить украинских детей. Сюжет вышел на телеканале Russia Today, а также на Youtube и в Telegram пропагандиста, общая аудитория которых достигает сотен тысяч человек.

На основании данного факта СБУ сообщила фигуранту у новом подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса (публичные призывы к геноциду)

Красовский-Кузнецов сейчас скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Какими высказываниями отметился пропагандист Кузнецов-Красовский

"Мы введем свои войска в Украину. Это наша земля. Хр*н вам… Даже не мечтайте, твари. Мы отнимем у вас вашу Конституцию и сожжем ее на вашем же Крещатике на ваших же огнях, как вы любите, на шинах, на покрышках", — заявлял Красовский в январе 2022 года в эфире Russia Today.

"А прям топить таких (детей, — Ред.) надо было в Тисине. Прямо вот там, где "плыве кача". Прям топить надо таких детей, топить прямо в Тисине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди и писатели-фантасты, а это наш метод. Сказал, что "мо*кали оккупировали" – и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением", — сказал Красовский в октябре 2022 года в ходе беседы с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, когда тот рассказал историю, как украинские дети рассказывали про то, что Украина оккупирована мо*калями. Затем пропагандист назвал Карпаты "отвратительными", высмеял дома из смереки и заявил, что в таких домах можно закрывать детей и сжигать их.

Весной 2023 года пропагандист на стриме канала "Обыкновенный царизм" заявил, что не изменил свое отношение к украинским детям и по-прежнему считает, что их нужно "жечь и топить".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем для пропагандиста Красовского обернулись его высказывания насчет убийства украинских детей.