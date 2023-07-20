Не забувайте парасольки: синоптик розповів про погоду на найближчі вихідні

У кількох областях буде вітряно та грози

На території України з 21 по 23 липня загалом очікується мінлива погода. Цими днями пройдуть дощі із грозами, у південній частині країни та Криму 23 липня місцями сильні опади. Лише вдень 21-го числа в Україні переважно сухо.

Такий прогноз дав "Телеграфу" відомий український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Вітер переважатиме західної та південно-західної чверті, 5-10 м/с, при грозах в окремих пунктах можливі шквали, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +13…+18 °С, удень +24…+29 °С, у південних областях та Криму місцями до +32 °С.

Більше про погоду в Україні найближчими днями читайте у матеріалі "Телеграфа": "Дощі та спека до 37 градусів: синоптик розповів, якої ще погоди чекати українцям наприкінці липня" .

Раніше "Телеграф" розповів про прогноз завідувача відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової. Експерт повідомила нам про те, чим здивує погода українців наприкінці літа.

Тим часом у Європі вирує антициклон "Цербер". Синоптик Наталія Діденко розповіла, чи варто очікувати 47-градусної спеки в Україні.