Не забывайте зонтики: синоптики рассказали о погоде на ближайших выходных

В нескольких областях будет ветрено и грозы

На территории Украины с 21 по 23 июля в целом ожидается переменчивая погода. Так, в эти дни пройдут дожди с грозами, в южной части страны и Крыму 23 июля местами сильные осадки. Только днём 21 числа в Украине преимущественно сухо.

Такой прогноз дал "Телеграфу" известный украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Ветер будет преобладать западной и юго-западной четверти, 5-10 м/с, при грозах в отдельных пунктах возможны шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +13…+18 °С, днём +24…+29 °С, в южных областях и Крыму местами до +32 °С.

Больше о погоде в Украине в ближайшие дни читайте в материале "Телеграфа": "Дожди и жара до 37 градусов: синоптик рассказал, какой еще погоды ждать украинцам в конце июля".

Ранее "Телеграф" рассказал о прогнозе заведующей отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой. Эксперт сообщила нам о том, чем удивит погода украинцев в конце лета.

Тем временем, в Европе бушует антициклон "Цербер". Синоптик Наталья Диденко рассказала, стоит ли ожидать 47-градусной жары в Украине.