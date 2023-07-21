Не морозиво: 15 продуктів, які допоможуть впоратися зі спекою

Влітку організму потрібно більше води та солей

Згідно з прогнозами синоптиків, на Україну в липні може очікувати спека аж до майже +40 градусів. Такі температури не всі переносять досить добре, але на щастя, є способи, щоб допомогти організму справлятися з перегрівом.

"Телеграф" розповідає про те, що потрібно включати до раціону, щоб перенести літню спеку з комфортом.

Солі

У спеку включати сіль до раціону доцільно і навіть необхідно. Так, наприклад, зокрема, життєво необхідний нам натрій міститься в деяких продуктах: молоці та вершках (50 мг на 100 г), яйцях (80 мг на 100 г). Основне джерело натрію — це кухонна сіль (NaCl).

Овочі та фрукти

Споживаючи фрукти та овочі, ви по суті не їсте, а п’єте, адже приблизно на 90% вони складаються з води. Однак, на відміну від звичайної, вода у складі овочів та фруктів вже містить частину необхідних нам солей. Високий вміст води, калію та натрію міститься в таких продуктах:

Селера;

огірки;

редис;

листовий салат (зелений);

помідори;

кавун;

капуста.

Білок та вода

У салати також можна додати нежирне м’ясо або рибу — це урізноманітнить їх і збагатить білком.

Запивайте салати чистою водою чи кефіром кімнатної температури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про прості поради, які допоможуть провести літо у комфорті.

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