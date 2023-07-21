Не мороженое: 15 продуктов, которые помогут справиться с жарой

Летом организму нужно больше воды и солей

Согласно прогнозам синоптиков, Украину в июле может ожидать жара вплоть до почти +40 градусов. Такие температуры не все переносят достаточно хорошо, но к счастью, сущестуют способы, чтобы помочь организму справляться с перегревом.

"Телеграф" рассказывает о том, что нужно включать в рацион, чтобы перенести летнюю жару с комфортом.

Соли

В жару включать соль в рацион целесообразно и даже необходимо. Так, например, в частности, жизненно необходимый нам натрий содержится в некоторых продуктах: молоке и сливках (50 мг на 100 г), яйцах (80 мг на 100 г). Основной же источник натрия — это поваренная соль (NaCl).

Овощи и фрукты

Потребляя фрукты и овощи, вы, по сути, не едите, а пьёте, ведь примерно на 90% они состоят из воды. Однако, в отличие от обычной, вода в составе овощей и фруктов уже содержит часть необходимых нам солей. Высокое содержание воды, калия и натрия содержится в таких продуктах:

Сельдерей;

огурцы;

редис;

листовой салат (зеленый);

помидоры;

арбуз;

капуста.

Белок и вода

В салаты также можно добавить нежирное мясо или рыбу — это разнообразит их и обогатит белком.

Запивайте салаты чистой водой или кефиром комнатной температуры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простых советах, которые помогут провести лето в комфорте.

Также мы сообщали о том, как не зажариться в автомобиле летом без кондиционера.