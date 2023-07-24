"Данілов передав мені флешку": віцеспікер Ради розповіла про перший день вторгнення рф

Олена Кондратюк повідомила, що її здивувало в парламенті

24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну, у Верховній Раді сталось кілька доленосних для країни подій.

Про те, які саме з них здивували, в інтерв’ю сайту "Телеграф" розповіла заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк.

"Звісно, це були найважчі тижні, не тільки в мене в житті, а я думаю, що в більшості людей. Не можу сказати, що мене хтось сильно здивував… Думаю, що я здивувалася тільки тоді, коли о восьмій ранку зайшла в сесійну залу, а під куполом було повно людей. Це додавало якоїсь впевненості. Тому що насправді всі були в досить розгубленому стані. Ми до цього багато обговорювали зі спікером, з першим віцеспікером, як ми будемо поводитися в тій чи іншій ситуації", — згадує Олена Кондратюк.

Також віцеспікер розповіла цікаву історію, пов’язану з секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

"Я пам'ятаю ще одне здивування — до мене прямо в президії підійшов секретар РНБО Данілов і передав мені флешку з наказом президента про введення воєнного стану. Він каже: "Я так подивився, давай, щоб вона краще у тебе була". Напевно, це я найбільше запам'ятала", — поділилась заступниця голови українського парламенту.

Більше про те, чи вдалось Раді зберегти свою суб’єктність, яку роль в умовах війни відіграє міжпарламентська дипломатія, читайте на "Телеграмі": "Було б чесно, якби депутати від ОПЗЖ самі відмовились від мандатів, — велике інтерв’ю віцеспікерки Олени Кондратюк".

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді пояснили, кому з чоловіків можна виїхати за кордон в умовах воєнного стану.