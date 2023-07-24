"Данилов передал мне флешку": вице-спикер Рады рассказала о первом дне вторжения рф

Елена Кондратюк сообщила, что ее удивило в парламенте

24 февраля 2022, в первый день полномасштабного вторжения рф в Украину, в Верховной Раде произошло несколько судобоносных для страны событий.

О том, какие именно из них удивили, в интервью сайту "Телеграф" рассказала заместитель главы украинского парламента Елена Кондратюк.

"Я вообще еще не готова мемуарно что-то рассказывать (улыбается). Конечно, это были самые трудные недели, не только у меня в жизни, а я думаю, что у большинства людей. Не могу сказать, что меня кто-то сильно удивил… Думаю, что я удивилась только тогда, когда в восемь утра зашла в сессионный зал, а под куполом было полно людей. Это придавало какой-то уверенности. Потому что на самом деле все оказались в довольно растерянном состоянии", — вспоминает Елена Кондратюк.

Также вице-спикер рассказала интересную историю, связанную с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

"Мы до этого многое обсуждали со спикером, с первым вице-спикером, как будем вести себя в той или иной ситуации. Я помню еще одно удивление – ко мне прямо в президиуме подошел секретарь СНБО Данилов и передал мне флешку с указом президента о введении военного положения. Он говорит: "Я так посмотрел, давай, чтобы она лучше у тебя была". Наверное, это я больше всего запомнила", — поделилась замглавы украинского парламента.

Больше о том, удалось ли Раде сохранить свою субъектность, какую роль в условиях войны играет межпарламентская дипломатия, читайте на "Телеграмме": "Было бы честно, если бы депутаты от ОПЗЖ сами отказались от мандатов, — большое интервью вице-спикера Елены Кондратюк".

Напомним, недавно в Верховной Раде объяснили, кому из мужчин можно уехать за границу в условиях военного положения.