У Раді гаряче: Арахамія заявив, що Тимошенко зриває засідання

У "Слузі народу" пояснили ймовірні причини того, що відбувається

У Верховній Раді фракція "Батьківщина" разом із її лідером Юлією Тимошенко влаштували бойкот і не дають проводити засідання.

Про це у середу, 26 липня, повідомляє у своєму Telegram-каналі Глава депутатської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Він пояснив, що це робиться для того, щоб депутати не встигли проголосувати за поновлення обов’язкового декларування майна.

"Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко намагається влаштувати бойкот роботи з метою "захистити землю", а насправді щоб не встигнути дійти до голосування щодо поновлення декларування", — написав голова фракції "СН".

Арахамія додав, що, попри це голосування, все одно відбудеться, "навіть якщо потрібно буде зібратися в неділю".

Через деякий час Давид Арахамія видалив свій пост.

Своєю чергою нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розповів про сьогоднішню роботу Ради:

"Сьогодні в Раді розглядають десятки правок до законопроєкту №7588, який стосується передачі державних земель Фонду держмайна. Точніше, навіть не так. Вже годину вирішують, чи можна розглядати правки, чи ні, тому що не вистачає депутатів в сесійній залі".

За словами депутата, автором поправок є нардеп від "Батьківщини" Андрій Пузійчук. Сьогодні планувався їхній розгляд.

" Що це означає? Його правка до законопроєкту була відхилена комітетом, але нардеп має право винести її на голосування до зали. Але не зрозуміло, чи почнуть голосувати взагалі сьогодні. Бо наразі в залі немає 226 депутатів", — додав Гончаренко.

Зазначимо, що на початку повномасштабного російського вторгнення в парламенті було ухвалено рішення про скасування обов’язкового декларування майна посадовими особами. Їм надали можливість передати дані про свої статки після того, як у країні буде скасовано воєнний стан. Проте навесні цього року в Україні постало питання щодо необхідності повернення обов’язкового декларування податків. 26 липня Рада мала проголосувати за законопроект, який би відновив його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат України від "Слуги народу" Антон Торохтій під час війни в країні їздив на відпочинок за кордон, а також встиг придбати елітний автомобіль Mercedes-Benz EQS. Загалом після повномасштабного вторгнення у сім’ї нардепа змінилося три авто.