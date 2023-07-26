В Раде горячо: Арахамия заявил, что Тимошенко срывает заседание

В "Слуге народа" объяснили вероятные причины происходящего

В Верховной Раде фракция "Батькивщина" вместе с ее лидером Юлией Тимошенко устроили бойкот и не дают проводить заседание.

Об этом в среду, 26 июля, сообщает в своем Telegram-канале Глава депутатской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Он объяснил, что это делается для того, чтобы депутаты не успели проголосовать за восстановление обязательного декларирования имущества.

"Сегодня на заседании Верховной Рады фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко пытается устроить бойкот работы, с целью "защитить землю", а на самом деле, чтобы не успеть дойти до голосования по возобновлению декларирования", — написал глава фракции "СН".

Арахамия добавил, что несмотря на это голосование все равно состоится, "даже если нужно будет собраться в воскресенье".

Спустя некоторое время Давид Арахамия удалил свой пост.

В свою очередь нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко рассказал о сегодняшней работе Рады:

"Сегодня в Раде рассматривают десятки поправок к законопроекту №7588, касающемуся передачи государственных земель Фонду госимущества. Вернее, даже не так. Уже час решают, можно ли рассматривать правки, или нет, потому что не хватает депутатов в сессионном зале".

По словам депутата, автором правок является нардеп от "Батькивщины" Андрей Пузийчук. Сегодня планировалось их рассмотрение.

"Что это значит? Его правка к законопроекту была отклонена комитетом, но нардеп имеет право вынести его на голосование в зал. Но непонятно, начнут ли голосовать вообще сегодня. Потому что в настоящее время в зале нет 226 депутатов", — добавил Гончаренко.

Отметим, что в начале полномасштабного российского вторжения в парламенте было принято решение об отмене обязательного декларирования имущества должностными лицами. Им предоставили возможность передать данные о своем состоянии после того, как в стране будет отменено военное положение. Однако весной этого года в Украине встал вопрос о необходимости возвращения обязательного декларирования налогов. 26 июля Рада должна была проголосовать за законопроект, который возобновил бы его.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Украины от "Слуги народа" Антон Торохтий во время войны в стране ездил на отдых за границу, а также успел обзавестись элитным автомобилем Mercedes-Benz EQS. В целом после полномасштабного вторжения в семье нардепа сменилось три авто.