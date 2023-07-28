Понівечені авто та розкидані по дорогам дерева: що наробила негода в Україні (фото, відео)

Сильний дощ та вітер учора ввечері та сьогоднішньої ночі пройшов у східних, південних та північних та центральних областях

Після затяжної спеки в Україну, як і прогнозували синоптики, настала справжня негода, яка з вечора 27 липня розбушувалася одразу в ряді областей. Зливи, місцями град та сильний вітер уже встигли наробити за цю ніч велику кількість неприємностей.

У п’ятницю, 28 липня, в українських Telegram-каналах було опубліковано безліч фотографій та відео наслідків сильних дощів у країні. Наголошується, що розгул стихії відчули на собі Харківська область, Дніпро та область, а також Запоріжжя.

При цьому, за даними Укргідрометцентру, в частині українських областей негода буде вирувати протягом усього сьогоднішнього дня.

Дніпро та область

У пресслужбі ДСНС України в Дніпропетровській області повідомили, що під час сильного вітру вулиці Академіка Янгеля Чечелівського району міста Дніпро дерево впало на автомобіль Volkswagen Passat B5.

Подібна ситуація сталася на вулиці Софії Ковалевській Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Дерево впало на легковий автомобіль Renault Kangoo та електропроводу.

У Центральному районі обласного центру на вулиці Степана Бандери дерево впало на проїжджу частину дороги.

На вулиці Лірницькій Новокодацького району дерево впало на газову трубу.

"Майже одночасно до Служби порятунку "101" надійшло ще два повідомлення про те, що у Шевченківському та Індустріальному районах на два легкові автомобілі впали дерева. Двигуни прибрали два дерева з автомобілів. На вулиці Макарова Чечелівського району міста Дніпро дерево впало на трамвайні колії та перекрило рух», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Загалом рятувальниками було здійснено 35 виїздів, розпиляно та прибрано 67 дерев, з них 11 дерев з автомобілів.

У смт Обухівка внаслідок негоди впала радіовежа.

Запоріжжя

З вечора четверга погода у Запоріжжі також розбушувалася не на жарт. Внаслідок сильних злив та вітру були обірвані електричні проводи та трамвайні лінії у кількох місцях.

Крім цього, за погоду повалено безліч дерев.

Також через бурю без електрики залишилося майже 2,5 тисячі абонентів, що обслуговуються Вільнянським МРРЕМ та Запорізьким РЕМ. А загалом у кількох районах Запоріжжя без електрики залишилося 8,6 тисячі споживачів.

Вранці електропостачання було відновлено у 2,3 тис. будинків.

Мешканці міста зняли на відео та опублікували в мережі чарівне відео нічної грози.

Також дощі, але вже градом, продовжують заливати Запоріжжя і в п’ятницю.

Харківська область

У Харкові та Харківській області вчора ввечері та сьогоднішньої ночі також спостерігали грозу та дощі.

У Дергачах міські лінії електропередачі зазнали суттєвих пошкоджень. Станом на ранок 26 липня у місті частково відсутнє світло. Енергетикам поки що важко визначити точні строки повного відновлення електромереж.

По Харкову сьогодні на прибудинковій території поки виявлено 52 пошкоджені дерева і близько 200 гілок, що впали.

Де пропало світло

Додамо, що у низці областей через погодні умови населені пункти залишилися без електрики:

У Дніпропетровській – 165 населених пунктів;

Київській – 119,

Сумський – 42,

Чернігівській – 30,

Вінницькій – 15,

Запорізькій – 12,

Полтавській – 12,

Одеській – 11, Харківській – 9

Кіровоградській – 5.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 липня на Київ обрушилася потужна злива, припинивши вулиці міста у справжні річки. Негода в місті призвела не тільки до затоплення вулиць, але і торгових центрів.