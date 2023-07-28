Изувеченные авто и разбросанные по дорогам деревья: что наделала непогода в Украине (фото, видео)
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Сильный дождь и ветер вчера вечером и сегодняшней ночью прошел в восточных, южных и северных и центральных областях
После затяжной жары в Украину, как и прогнозировали синоптики, нагрянула настоящая непогода, разбушевавшаяся с вечера 27 июля сразу в ряде областей. Ливни, местами град и сильный ветер уже успели наделать за эту ночь большое количество неприятностей.
В пятницу, 28 июля, в украинских Telegram-каналах было опубликовано множество фотография и видео последствий сильных дождей в стране. Отмечается, что разгул стихии ощутили на себе Харьковская область, Днепр и область, а также Запорожье.
При этом, по данным Укргидрометцентра, в части украинских областей непогода будет бушевать на протяжении всего сегодняшнего дня.
Днепр и область
В пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщили, что во время сильного ветра улице Академика Янгеля Чечеловского района города Днепр дерево упало на автомобиль "Volkswagen Passat B5".
Подобная ситуация случилась на улице Софии Ковалевской Амур-Нижнеднепровского района города Днепр. Дерево рухнуло на легковой автомобиль Renault Kangoo и электропровода.
В Центральном районе областного центра на улице Степана Бандеры дерево упало на проезжую часть дороги.
На улице Лирницкой Новокодацкого района дерево упало на газовую трубу.
"Почти одновременно в Службу спасения "101" поступило еще два сообщения о том, что в Шевченковском и Индустриальном районах на два легковых автомобиля упали деревья. Двигатели убрали два дерева из автомобилей. На улице Макарова Чечеловского района города Днепр дерево упало на трамвайные пути и перекрыло движение", — говорится в сообщении ГСЧС.
В целом спасателями было совершено 35 выездов, распилено и убрано 67 деревьев, из них 11 деревьев с автомобилей.
В пгт Обуховка в результате непогоды упала радио-башня.
Запорожье
С вечера четверга погода в Запорожье также разбушевалась не на шутку. В результате сильных ливней и ветра были оборваны электрические провода и трамвайные линии в нескольких местах.
Кроме этого по погоду повалено множество деревьев.
Также из-за бури без электричества остались почти 2,5 тысячи абонентов, обслуживаемых Вольнянским МРРЭМ и Запорожским РЭС. А в целом в нескольких районах Запорожья без электричества остались 8,6 тысячи потребителей.
Утром электроснабжение было восстановлено в 2,3 тыс. домов.
Жители города сняли на видео и опубликовали в сети завораживающее видео ночной грозы.
Также дожди, но уже в градом, продолжают заливать Запорожье и в пятницу.
Харьковская область
В Харькове и Харьковской области вчера вечером и сегодняшней ночью также наблюдали грозу и дожди.
В Дергачах городские линии электропередачи получили существенные повреждения. По состоянию на утро 26 июля в городе частично отсутствует свет. Энергетикам пока трудно определить точные сроки полного восстановления электросетей.
ПоХарькову сегодня на придомовой территории пока обнаружено 52 поврежденных дерева и около 200 упавших веток.
Где пропал свет
Добавим, что в ряде областей из-за погодных условий населенные пункты остались без электричества:
- В Днепропетровской — 165 населенных пунктов;
- Киевской – 119,
- Сумской – 42,
- Черниговской – 30,
- Винницкой – 15,
- Запорожской – 12,
- Полтавской – 12,
- Одесской – 11, Харьковской – 9
- Кировоградской – 5.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 июля на Киев обрушился мощный ливень, прекратив улицы города в настоящие реки. Непогода в городе привела не только к з затоплению улиц, но и торговых центров.