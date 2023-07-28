Изувеченные авто и разбросанные по дорогам деревья: что наделала непогода в Украине (фото, видео)

Сильный дождь и ветер вчера вечером и сегодняшней ночью прошел в восточных, южных и северных и центральных областях

После затяжной жары в Украину, как и прогнозировали синоптики, нагрянула настоящая непогода, разбушевавшаяся с вечера 27 июля сразу в ряде областей. Ливни, местами град и сильный ветер уже успели наделать за эту ночь большое количество неприятностей.

В пятницу, 28 июля, в украинских Telegram-каналах было опубликовано множество фотография и видео последствий сильных дождей в стране. Отмечается, что разгул стихии ощутили на себе Харьковская область, Днепр и область, а также Запорожье.

При этом, по данным Укргидрометцентра, в части украинских областей непогода будет бушевать на протяжении всего сегодняшнего дня.

Днепр и область

В пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщили, что во время сильного ветра улице Академика Янгеля Чечеловского района города Днепр дерево упало на автомобиль "Volkswagen Passat B5".

Подобная ситуация случилась на улице Софии Ковалевской Амур-Нижнеднепровского района города Днепр. Дерево рухнуло на легковой автомобиль Renault Kangoo и электропровода.

В Центральном районе областного центра на улице Степана Бандеры дерево упало на проезжую часть дороги.

На улице Лирницкой Новокодацкого района дерево упало на газовую трубу.

"Почти одновременно в Службу спасения "101" поступило еще два сообщения о том, что в Шевченковском и Индустриальном районах на два легковых автомобиля упали деревья. Двигатели убрали два дерева из автомобилей. На улице Макарова Чечеловского района города Днепр дерево упало на трамвайные пути и перекрыло движение", — говорится в сообщении ГСЧС.

В целом спасателями было совершено 35 выездов, распилено и убрано 67 деревьев, из них 11 деревьев с автомобилей.

В пгт Обуховка в результате непогоды упала радио-башня.

Запорожье

С вечера четверга погода в Запорожье также разбушевалась не на шутку. В результате сильных ливней и ветра были оборваны электрические провода и трамвайные линии в нескольких местах.

Кроме этого по погоду повалено множество деревьев.

Также из-за бури без электричества остались почти 2,5 тысячи абонентов, обслуживаемых Вольнянским МРРЭМ и Запорожским РЭС. А в целом в нескольких районах Запорожья без электричества остались 8,6 тысячи потребителей.

Утром электроснабжение было восстановлено в 2,3 тыс. домов.

Жители города сняли на видео и опубликовали в сети завораживающее видео ночной грозы.

Также дожди, но уже в градом, продолжают заливать Запорожье и в пятницу.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области вчера вечером и сегодняшней ночью также наблюдали грозу и дожди.

В Дергачах городские линии электропередачи получили существенные повреждения. По состоянию на утро 26 июля в городе частично отсутствует свет. Энергетикам пока трудно определить точные сроки полного восстановления электросетей.

ПоХарькову сегодня на придомовой территории пока обнаружено 52 поврежденных дерева и около 200 упавших веток.

Где пропал свет

Добавим, что в ряде областей из-за погодных условий населенные пункты остались без электричества:

В Днепропетровской — 165 населенных пунктов;

Киевской – 119,

Сумской – 42,

Черниговской – 30,

Винницкой – 15,

Запорожской – 12,

Полтавской – 12,

Одесской – 11, Харьковской – 9

Кировоградской – 5.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 июля на Киев обрушился мощный ливень, прекратив улицы города в настоящие реки. Непогода в городе привела не только к з затоплению улиц, но и торговых центров.