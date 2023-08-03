У Києві затримано начальника одного з управлінь штабу Сухопутних військ ЗСУ

За свої "послуги" він брав 10 тисяч доларів з особи

Співробітники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України.

Про це повідомляє ДБР.

Ціна "послуги" для однієї особи становила 10 тисяч доларів. За ці гроші оформляли фіктивні документи щодо непридатності до військової служби. Було документовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

Організатора схеми було затримано під час передачі документів, що надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав 30 тисяч доларів.

"Проведено обшуки за місцем проживання посадової особи, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації. Вилучено понад $48 тис. (з них уже $2 тис. ідентифіковано, як кошти отримані за вирішення питання) та €5 тис)", — розповіли у ДБР.

Як повідомляв "Телеграф", раніше правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). За час повномасштабної війни він встиг придбати майно на 350 тисяч доларів.