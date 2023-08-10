Їм не прийде повістка: кого з українців зараз не мобілізують

Такі громадяни не потраплять на фронт

В Україні вкотре було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багато наших громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки з військкоматів, втім, існують і винятки.

"Телеграф" розповідає про те, кому зараз не видають повістки.

Нагадаємо, що в Україні чоловіки від 18 до 60 років не підлягають мобілізації, якщо вони мають тяжкі хвороби, вони були засуджені за тяжкі злочини або представили документи, що підтверджують відстрочку від мобілізації. До них належать такі випадки:

якщо було перенесено операція, не мобілізують тимчасово відновлення за рішенням ВЛК;

якщо під час операції встановлені металоконструкції;

якщо чоловік має тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, деформування кісток, що виключають виконання обов’язків;

хворі на тяжкі хвороби, як СНІД, гепатити, туберкульоз, та інші схожі;

засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини;

чоловіки, які мають право на відстрочку та подали документи, що доводять таке право:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

через бронювання;

за професією;

для навчання та наукових досліджень;

Для того щоб підтвердити відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, необхідно після отримання повістки про уточнення даних, надати довідки, які:

підтверджують сімейні обставини;

наявність бронювання;

вилучення з військового обліку через стан здоров’я;

що доводять навчання чи заняття наукою;

роботу чи службу за професіями, які гарантують відстрочку.

Варто нагадати, що український Кабмін вніс зміни до постанови, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, було розширено перелік сфер, працівників яких може бути заброньовано.

Раніше ми писали про те, чи видають посольства українцям повістки до армії.

Також ми повідомляли, що буде, якщо ігнорувати "загальну повістку".