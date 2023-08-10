Погіршення відносин України та Польщі: у Дуди виступили з новою заявою

У Польщі заявили, що мають намір працювати над покращенням відносин з Україною

Найгарячіший етап суперечок між Україною та Польщею у минулому. Розбіжності між країнами можливі й у майбутньому, але треба працювати над покращенням відносин.

Таку заяву зробив глава Канцелярії президента Польщі Анджея Дуди Павло Шрот в ефірі Першої програми Польського радіо. За його словами, до розбіжностей між країнами слід підходити спокійно.

Так, міністр Марцін Пшидач отримав від української сторони запрошення на переговори в Саудівській Аравії. Такий жест свідчить про те, що відносини між країнами покращуються.

"Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звичайно, з’являтимуться. До цього потрібно підходити спокійно, працювати у напрямку їх вирішення, щоб відносини між нашими країнами були хорошими і ставали кращими", — зазначив Шрот.

Суперечка між Україною та Польщею виникла, зокрема, через ембарго на українське зерно. Пізніше у Польщі заявили, що продовжать блокаду в односторонньому порядку, незважаючи на те, що Євросоюз зняв заборону. Однак потім в Польщі заявили, що все ж таки будуть допомагатимуть Україні з експортом зерна. Також ще однією темою для розбіжностей між країнами стала скарга польського міністра Марцина Пшидача на "недостатню подяку українців".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі та Україні в МЗС викликали послів на тлі погіршення відносин між країнами. Павло Клімкін розповів, що його бентежить у цій ситуації.