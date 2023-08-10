Ухудшение отношений Украины и Польши: у Дуды выступили с новым заявлением

В Польше заявили, что намерены работать над улучшением отношений с Украиной

Самый горячий этап споров между Украиной и Польшей в прошлом. Разногласия между странами возможны и в будущем, но нужно работать над улучшением отношений.

Такое заявление сделал глава Канцелярии президента Польши Анджея Дуды Павел Шрот в эфире Первой программы Польского радио. По его словам, к разногласиям между странами нужно подходить спокойно.

Так, министр Марцин Пшидач получил от украинской стороны приглашение на а переговоры в Саудовской Аравии. Такой жест свидетельствует о том, что отношения между странами улучшаются.

"Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", – отметил Шрот.

Спор между Украиной и Польшей возник, в частности, из-за эмбарго на украинское зерно. Позже в Польше заявили, что продолжат блокаду в одностороннем порядке несмотря на то, что Евросоюз снял запрет. Однако позже в Польше заявили, что все же будут помогать Украине с экспортом зерна. Также еще одной темой для разногласий между странами стала жалоба польского министра Марцина Пшидача на "недостаточную благодарность украинцев".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что что в Польше и Украине в МИД вызвали послов на фоне ухудшения отношений между странами. Павел Климкин рассказал, что его смущает в этой ситуации.