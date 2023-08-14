Частина поїздів на Київщині запізниться на 1,5 години: які саме і в чому причина

Можливі затримки та інших рейсів

Низка поїздів вранці 14 серпня прибуватиме до Києва із затримкою до 1,5 години.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"Через транспортну подію з вантажним поїздом у Київській області, низка поїздів найближчим часом прибуватиме до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 години. У зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою", — йдеться у повідомленні.

Перевізник зазначив, що подія стосується поїздів №729 Черкаси — Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро — Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро — Львів, №43 Черкаси — Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя – Київ (і зворотній рейс), а також №790 Київ – Кременчук, №102 Краматорськ – Херсон, №38 Київ – Запоріжжя, №80 Київ – Дніпро.

Через зміну маршруту цих поїздів може трапитися і затримка інших рейсів, у тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву. Інших деталей в "Укрзалізниці" не повідомили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укрзалізниці" розпочали боротьбу з "квитковими шахраями", оскільки випадки шахрайства почастішали.