Часть поездов в Киевской области опоздает на 1,5 часа: какие именно и в чем причина

Возможны задержки и других рейсов

Ряд поездов утром 14 августа будет прибывать в Киев с задержкой до 1,5 часа.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Из-за транспортного события с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часа. В обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой", — говорится в сообщении.

Перевозчик отметил, что событие касается поездов №729 Черкассы — Киев (и обратный рейс), №733 Днепр — Киев (и обратный рейс), №131 Днепр — Львов, №43 Черкассы — Ивано-Франковск (и обратный рейс), №731 Запорожье — Киев ( и обратный рейс), а также №790 Киев – Кременчуг, №102 Краматорск – Херсон, №38 Киев – Запорожье, №80 Киев – Днепр.

Из-за изменения маршрута этих поездов может случиться и задержка других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь. Других деталей в "Укрзализныце" не сообщили.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрзализныце" начали борьбу с "билетными мошенниками", поскольку случаи мошенничества участились.