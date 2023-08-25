Не розумів масштабів зради: чому путін не знищив пригожина одразу після путчу

путін проявив неприпустиму для його положення слабкість.

Надто слабка реакція кремля на дії "вагнерівців" під час заколоту викликала здивування у всіх, але експерти не сумнівались, що ліквідація відбудеться. Через два місяці після "путчу" ватажок ПВК загинув в загадковій авіакатастрофі.

Чому російська влада одразу не знищила бунтівного бізнесмена і які справжні мотиви помсти, "Телеграф" обговорював з політологом Тарасом Чорноволом.

За словами експерта, путін не наважився покарати пригожина одразу, оскільки не розумів масштабів зради серед військовослужбовців та їхню можливу відповідь на арешт або вбивство лідера ПВК.

"У тій ситуації він дійсно проявив неприпустиму для його положення слабкість. Це був той страх, що паралізує волю, тому всі бразди правління в той момент взяв на себе [секретар ради безпеки рф микола] патрушев: організував переговори і подбав про гарантії. Протягом двох місяців путін набирався впевненості порушити їх. Тепер, ліквідувавши пригожина, він продемонстрував усім, що жодні домовленості не мають для нього значення, якщо йдеться про його власні інтереси та позицію", — каже Чорновіл.

Похід "вагнерівців" до москви та виклик, кинутий режиму путіна, суттєво підірвали авторитет голови кремля, вказує експерт. Останнім часом лояльність до диктатора стала менш вираженою, а дехто з найближчого оточення наважується йому заперечувати. Це путін сприймає як безпосередній виклик його абсолютній владі.

З точки зору володимира путіна, вбивство пригожина мало послужити попередженням для всіх потенційних опонентів і убезпечити його владу від можливих повстань у майбутньому. Наразі тактика залякування здається ефективною, але Тарас Чорновол не виключає, що можливі інші спроби заколотів.

"Зараз серйозно запанікували в "яструбиному крилі", російські воєнкори тремтять. Існують версії, що наступним після пригожина може стати рамзан кадиров. Якщо це дійсно так, чергова кавказька війна була б корисною для України. Проте на сьогодні реальної загрози путіну в росії не несе ніхто", — зазначає політолог.

Чи будуть мстити за свого ватажка інші "вагнерівці", читайте в розгорнутому матеріалі "Телеграфу": "Вбивчий страх диктатора: як ліквідація пригожина вплине на політичну ситуацію в росії"

Раніше "Телеграф" розповідав, чи міг ватажок бойовиків вижити після авіакатастрофи.