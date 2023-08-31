Давно не витрачали на серіали: в Україні виділяють мільйони на фільм із цікавою назвою

Українці в мережі вже висловили свою позицію щодо цього

Через місяць після скандалу навколо серіалу "смт Інгулець" про Олександра Поворознюка за 33 млн гривень, в мережі почали обговорювати подібний випадок, тільки вже із сумою вдвічі менше.

Так, державне підприємство "Мультимедійна платформа в Україні" підписало контракт на закупівлю виробництва серіалу. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України Ярослав Железняк.

Цей контракт є на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro. У ньому вказано інформацію про придбання послуги з виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою "Вглиб кролячої нори" (або альтернативне "Впізнай мене").

Варто зазначити, що вартість виробництва серіалу становитиме 17 мільйонів гривень. Такі витрати під час повномасштабної війни в країні, коли наші військові потребують різних видів техніки, а також низки інших речей, викликає негатив у суспільства.

У коментарях у соціальних мережах знову розпочався скандал із цього приводу. Частина користувачів висловилася проти таких закупівель, а дехто вважав, що нашій країні необхідний власний контент, а коштує він, відповідно, не дешево. Водночас ще частина людей просто пожартувала щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці висловилися щодо серіалу за 33 млн грн із бюджету серіалу про Олександра Поворознюка.