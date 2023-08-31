Давно не тратились на сериалы: в Украине выделяют миллионы на фильм с интересным названием

Украинцы в сети уже высказали свою позицию по этому поводу

Спустя месяц после скандала вокруг сериала "пгт Ингулец" про Александра Поворознюка за 33 млн гривен, в сети начали обсуждать подобный случай, только уже с суммой в два раза меньше.

Так, государственное предприятие "Мультимедийная платформа в Украине" подписало контракт на закупку производства сериала. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Данный контракт есть на официальной площадке государственных публичных закупок Prozorro. В нем указана информация о приобретении услуги по производству (созданию) аудиовизуального произведения – сериала под рабочим названием "Вглубь кроличьей норы" (или альтернативное "Узнай меня").

Стоит отметить, что стоимость производства сериала составит 17 миллионов гривен. Такие траты во время полномасштабной войны в стране, когда наши военные имеют потребность в различных видах техники, а также ряда других вещей, вызывает негатив у общества.

В комментариях в социальных сетях снова начался скандал по данному поводу. Часть пользователей высказались против таких закупок, а некоторые посчитали, что нашей стране необходим собственный контент, а стоит он, соответственно, не дешево. В то же время еще часть людей просто отшутилась насчет этой ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы высказались насчет сериала за 33 млн грн из бюджета сериала об Александре Поворознюке.