Чи можна отримати субсидію, якщо довгий час живете за кордоном

В окремих випадках перебування за кордоном заявнику можуть не призначити субсидію

В Україні два роки триває повномасштабне вторгнення країни-агресора росії. У зв’язку з війною люди були змушені покинути рідні міста, багатьом українцям довелося виїхати за кордон. Чи втратила ця категорія громадян право на субсидію?

Як враховувати таких осіб до складу сім’ї при подачі документів на субсидійні виплати, пояснює сайт Безоплатної правової допомоги.

Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів.

До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном – протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування.

При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

Раніше "Телеграф" писав про головні причини відмови у субсидії.