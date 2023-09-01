Можно ли получить субсидию, если долгое время живете за границей

В отдельных случаях пребывания за границей заявителю могут не назначить субсидию

В Украине два года идет полномасштабное вторжение страны-агрессора россии. В связи с войной люди были вынуждены покинуть родные города, многим украинцам пришлось уехать за границу. Утратила ли эта категория граждан право на субсидию ?

Как учитывать таких лиц в составе семьи при подаче документов на субсидийные выплаты, объясняет сайт Бесплатной правовой помощи.

Жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в этот период такие лица находились за границей совокупно больше 60 дней.

В 60-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами, а также дни пребывания за границей – в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращение или отмена.

При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.

Ранее "Телеграф" писал о главных причинах отказа в субсидии.