Є дві важливі цілі: навіщо москву насправді атакують дронами

Насамперед атаки надають психологічний вплив на місцевих жителів

Часті вибухові інциденти та пожежі в російських містах, включаючи столицю, не є спробою завдання удару по центру прийняття рішення, оскільки головні рішення у рф за диктатором володимиром путіним. У таких атак є інші важливі цілі та їх як мінімум дві.

Про це співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL. За його словами, йдеться про психологічний вплив на населення, а також суто військовий аспект.

"Ці атаки переслідують не менше двох цілей. Перше — психологічний вплив на ключове російське населення, найбільш активне і, можливо, здатне на якісь дії в перспективі, що проживає в столицях — москві та Санкт-Петербурзі. Це саме те населення, яке має сенс впливати", — сказав він.

Мельник додав, що важливо домогтися того, щоб росія почала перетягувати з лінії фронту ППО для захисту столиці.

"Другий — суто військовий аспект. Примушувати росію щонайменше не передислокувати засоби ППО з головних місць і стратегічних об’єктів у лінію фронту, а в ідеалі — ще й відтягувати ППО з лінії фронту, зі стратегічних військових об’єктів, для захисту москви", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в москві біля знаменитої Останкінської вежі сталася пожежа, а перед цим місцеві жителі чули "бавовну". У МНС тим часом відразу висловилися з цього приводу і заявили про сміття, що нібито спалахнуло, проте загадкові вибухи так ніхто пояснювати й не став.