Есть две важные цели: зачем москву на самом деле атакуют дронами

В первую очередь атаки оказывают психологическое влияние на местных жителей

Частые взрывные инциденты и пожары в российских городах, включая столицу, не являются попыткой нанесения удара по центру принятия решения, поскольку главные решения в рф за диктатором владимиром путиным. У таких атак есть другие важные цели и их как минимум две.

Об этом со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник рассказал в интервью OBOZREVATEL. По его словам, речь идет о психологическом влиянии на население, а также сугубо военном аспекте.

"Эти атаки преследуют не менее двух целей. Первое – психологическое влияние на ключевое российское население, наиболее активное и, возможно, способное на какие-то действия в перспективе, проживающей в столицах – москве и Санкт-Петербурге. Это именно то население, которое имеет смысл влиять", — сказал он.

Мельник добавил, что немаловажно добиться того, чтобы россия начала перетягивать с линии фронта ПВО для защиты столицы.

"Второй – сугубо военный аспект. Вынуждать россию по меньшей мере не передислоцировать средства ПВО из главных мест и стратегических объектов в линию фронта, а в идеале – еще и оттягивать ПВО с линии фронта, из стратегических военных объектов, для защиты москвы", — подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в москве возле знаменитой Останкинской башни случился пожар, а перед этим местные жители слышали "хлопки". В МЧС тем временем сразу высказались по этому поводу и заявили о якобы загоревшемся мусоре, однако загадочные взрывы так никто объяснять и не стал.