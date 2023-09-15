СБУ засвітила номер телефону Шуфрича

Додзвонитися до політика не вдалося

Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича, які проходять 15 вересня, силовики засвітили контактні дані політика. Зокрема, на опублікованих знімках можна побачити номер телефону народного обранця.

На це звернули увагу журналісти "Телеграфу". На столі політика лежала сім-картка, а на ній записано номер телефону.

Ми пробили його через сервіс GetContact і стало ясно, що номер дійсно належить політику. При цьому додзвонитися на нього не вийшло — телефон вимкнений, або сімкарткою ніхто не користується.

Нагадаємо, що з обшуками до Шуфрича Служба безпеки України прийшла вранці. За даними ЗМІ, політика підозрюють у державній зраді.

Пізніше у мережі показали кадри з обшуків. На них видно, що у будинку політика у селі Козин Київської області знайшли чимало "цікавих" речей. Зокрема, там були георгіївські стрічки, різні символи російської федерації, медалі та ордени росії. Там були і особисті нагороди політика, видані країною-агресором.

Спочатку у ЗМІ з’явилася інформація про затримання нардепа, але згодом з’ясувалося, що його не затримували.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні оголосили у розшук екс-нардепа Вадима Рабіновича.