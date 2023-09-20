Намагалися підтримати, але... ще одна союзниця України вводить заборону на імпорт продукції

Питання з імпортом буде вирішено за однієї умови

Найближчим часом Болгарія, яка підтримала рішення скасувати заборону на імпорт української сільгосппродукції, планує припинити імпорт насіння соняшнику з України. Він продовжиться, як тільки квота буде узгоджена.

Таку заяву зробив прем’єр Болгарії Микола Денков після багатогодинних переговорів із протестувальниками проти імпорту української агропродукції фермерами. Про це повідомляє "Економічна правда".

За його словами, питання квоти вирішуватиметься з Києвом. Денков обговорюватиме його зі своїм колегою українським прем’єром Денисом Шмигалем.

"Я зараз матиму розмову з прем’єр-міністром України, в якій поясню, що під час сьогоднішніх дискусій ми обговорили, що буде певна квота для Болгарії, і цю квоту буде дозволено для імпорту до Болгарії тільки після того, як ми уточнимо, наскільки вона велика і про що йдеться. У найближчій перспективі ми не дозволимо імпорт насіння соняшнику з України", – наголосив Денков.

Також він додав, що поки що жодних порушень щодо якості продукції, що імпортується з України, не було. Як заявив міністр фінансів Асен Василев, імпорт насіння буде дозволено за наявності чітких обсягів, які були узгоджені між фермерами та переробною промисловістю.

"Що стосується іншої продукції, то зараз також ведуться переговори між Єврокомісією та Україною разом із міністрами сільського господарства країн-членів ЄС про те, чи можуть бути включені інші продукти, про які йшлося у першому пункті вимог протестувальників", — зазначив він.

Фермери своєю чергою заявили, що ухвалять рішення щодо припинення протестів тоді, коли його учасники побачать та схвалять зобов’язання, взяті на себе владою.

Варто додати, що у Болгарії на знак протесту проти рішення парламенту не продовжувати заборону на імпорт української пшениці, фермери та власники переробних підприємств на знак протесту вивели важку техніку на транспортні розв’язки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня Польща продовжила заборону ввезення сільськогосподарської продукції на території країни з України. Денис Шмигаль, своєю чергою, зробив заяву з цього приводу і сказав, що Україна в такому разі буде змушена звертатися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.