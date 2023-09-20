Пытались поддержать, но...: еще одна союзница Украины вводит запрет на импорт продукции

Вопрос с импортом будет решен при одном условии

В ближайшее время Болгария, которая поддержала решение отменить запрет на импорт украинской сельхозпродукции, планирует прекратить импорт семян подсолнечника из Украины. Он продолжится, как только квота будет согласована.

Такое заявление сделал премьер Болгарии Николай Денков после многочасовых переговоров с протестующими против импорта украинской агропродукции фермерами. Об этом сообщает "Экономическая правда".

По его словам, вопрос квоты будет решаться с Киевом. Денков будет обсуждать его со своим коллегой украинским премьером Денисом Шмыгалем.

"Я сейчас буду иметь разговор с премьер-министром Украины, в котором объясню, что в ходе сегодняшних дискуссий мы обсудили, что будет определенная квота для Болгарии, и эта квота будет разрешена для импорта в Болгарию только после того, как мы уточним, насколько она велика и о чем идет речь. В ближайшей перспективе мы не разрешим импорт семян подсолнечника из Украины", – подчеркнул Денков.

Также он добавил, что пока никаких нарушений по качеству продукции, импортируемой из Украины, не было. Как заявил министр финансов Асен Василев, импорт семян будет разрешен при наличии четких объемов, которые были согласованы между фермерами и перерабатывающей промышленностью.

"Что касается другой продукции, то сейчас также ведутся переговоры между Еврокомиссией и Украиной вместе с министрами сельского хозяйства стран-членов ЕС о том, могут ли быть включены другие продукты, о которых шла речь в первом пункте требований протестующих", – отметил он.

Фермеры в свою очередь заявили, что примут решение насчет прекращения протестов тогда, когда его участники увидят и одобрят обязательства, взятые на себя властями.

Стоит добавить, что в Болгарии в знак протеста против решения парламента не продлевать запрет на импорт украинской пшеницы, фермеры и владельцы перерабатывающих предприятий в знак протеста вывели тяжелую технику на транспортные развязки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября Польша продлила запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции на территории страны из Украины. Денис Шмыгаль в свою очередь сделал заявление по этому поводу и сказал, что Украина в таком случае будет вынуждена обращаться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) насчет компенсации ущерба.