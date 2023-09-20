Нового спікера Південноукраїнської АЕС звільнили за добу після призначення: що сталося

Чиновник публічно виступав із проросійською позицією

Спікера Південноукраїнської АЕС Ярослава Маленченко звільнили з посади, на яку призначили лише вчора, 19 вересня. Відомо, що раніше Маленченко був координатором проросійського руху "Український вибір".

Новину про звільнення спікера Південноукраїнської АЕС повідомив нардеп Ярослав Желєзняк. А у пресслужбі Південноукраїнського енергокомплексу зазначили, що Маленченко сам звільнився.

"Та що ж це таке діється… вже звільнили людину: вчора призначили і ось така досада спіткала. Швидше тільки тендер на електроавтобуси за 780 тисяч доларів штука, і то не так оперативно скасовують", — написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

У пресслужбі Південноукраїнської АЕС прокоментували факт працевлаштування колишнього соратника Віктора Медведчука на посаду начальника управління інформації та громадських зв’язків. За їхніми словами, Маленченко сам написав заяву про звільнення.

"Повідомляємо, що станом на 20 вересня 2023 року трудові відносини у ВП ПАЕС відсутні. Факт працевлаштування Я. Маленченка мав місце, однак, враховуючи, що трудові відносини були з випробувальним терміном, вони були розірвані на підставі заяви Я. Маленченка на звільнення за наразі посада начальника управління інформації та громадських зв’язків ВП ПАЕС вакантна", — сказано в заяві.

Ярослав Маленченко працював 20 років у сфері комунікацій. Зі ЗМІ стало відомо, що у 2013 році він став координатором та офіційним представником руху "Український вибір" у Миколаївській області. Ця організація з проросійськими поглядами, яка була започаткована у 2012 році віктором медведчуком. У тому ж 2013 році Маленченко брав участь у проросійському мітингу проти візиту до Миколаєва представника ЄС. Він публічно заявив тоді, що "європейський шлях розвитку – шлях до знищення незалежності України".

Також відомо, що керівникам цієї організації пізніше оголосили підозри за участь в організації "референдуму" у Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "золотий вагон" медведчука Укрзалізниця не націоналізувала, хоч обіцяла. У компанії заявили, що вони у цьому не винні.