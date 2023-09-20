Нового спикера Южно-Украинской АЭС уволили через сутки после назначения: что случилось

Чиновник публично выступал с пророссийской позицией

Спикера Южноукраинской АЭС Ярослава Маленченко уволили с должности, на которую назначили только вчера, 19 сентября. Известно, что ранее Маленченко был координатором пророссийского движения "Украинский выбор".

Новость об увольнении спикера Южно-Украинской АЭС сообщил нардеп Ярослав Железняк. А в пресс-службе Южно-Украинского энергокомплекса отметили, что Маленченко сам уволился.

"Да что же это такое творится… уже уволили человека: вчера назначили и вот такая досада постигла. Быстрее только тендер на электроавтобусы за 780 тысяч долларов штука, и то не так оперативно отменяют" — написал нардеп в своем Telegram-канале.

В пресс-службе Южно-Украинской АЭС прокомментировали факт трудоустройства бывшего соратника виктора медведчука на пост начальника управления информации и общественных связей. По их словам, Маленченко сам написал заявление об увольнении.

"Сообщаем, что по состоянию на 20 сентября 2023 года трудовые отношения у ОП ПАЭС отсутствуют. Факт трудоустройства Я. Маленченко имел место, однако, учитывая, что трудовые отношения были с испытательным сроком, они были разорваны на основании заявления Я. Маленченко на увольнение по собственному желанию. В настоящее время должность начальника управления информации и общественных связей ОП ПАЭС вакантна", — сказано в заявлении.

Ярослав Маленченко проработал 20 лет в сфере коммуникаций. Из СМИ стало известно, что в 2013 году он стал координатором и официальным представителем движения "Украинский выбор" в Николаевской области. Эта организация с пророссийскими взглядами, которая была основана в 2012 году виктором медведчуком. В том же 2013 году Маленченко участвовал в пророссийском митинге против визита в Николаев представителя ЕС. Он публично заявил тогда, что "европейский путь развития – это путь к уничтожению независимости Украины".

Также известно, что руководителям этой организации позже объявили подозрения за участие в организации "референдума" в Крыму.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "золотой вагон" медведчука Укрзализныця не национализировала, хотя обещала. В компании заявили, что они в этом не виноваты.