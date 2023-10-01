Київ на одну хвилину завмер: у столиці вшанували пам’ять загиблих воїнів у День захисників та захисниць (фото, відео)

Сьогодні центр Києва усіяний прапорами з іменами наших полеглих героїв

У неділю, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників та захисниць. У зв’язку з цим о 9:00 у столиці на головній вулиці столиці Хрещатику кияни вшанували пам’ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання.

Вранці місто буквально зупинилося. Водії авто виходили зі своїх машин, щоб вшанувати пам’ять захисників. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який побував на місці подій.

На Хрещатику з’явилася зона, в якій усиновлено прапори України з іменами полеглих воїнів. Серед них можна побачити також імена добровольців з інших країн, які хоробро прийшли допомагати у боротьбі з російськими окупантами.

У натовпі можна помітити людей, які прийшли з фотографіями своїх рідних чи близьких, які загинули під час війни із загарбниками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що щороку День захисника та захисниці в Україні відзначали 14 жовтня. Він випадав на Покров Пресвятої Богородиці. Після того, як було виконано перехід церков на новоюліанський календар, свято змістилося на 1 жовтня. Цього дня в українських містах вшановують пам’ять воїнів, що загинули в боях.