Киев на одну минуту замер: в столице почтили память павших воинов в День защитников и защитниц (фото, видео)

Сегодня центр Киева усеян флагами с именами наших павших героев

В воскресенье, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц. В связи с этим в 9:00 в столице на главной улице столицы — Крещатике, киевляне почтили память погибших украинских воинов минутой молчания.

Утром город буквально остановился. Водители проезжающих авто выходили из своих машин, чтобы почтить память защитников. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, побывавший на месте событий.

На Крещатике появилась зона, в которой усыновлены флаги Украины с именами павших воинов. Среди них можно заметить также имена добровольцев из других стран, которые храбро пришли помогать в борьбе с российскими оккупантами.

В толпе можно заметить людей, которые пришли с фотографиями своих родных или близких, погибших в ходе войны с захватчиками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ежегодно День защитника и защитницы в Украине отмечали 14 октября. Он выпадал на Покров Пресвятой Богородицы. После того как был выполнен переход церквей на новоюлианский календарь, праздник сместился на 1 октября. В этот день в украинских городах чтят память погибших в боях воинов.