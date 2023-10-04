Єрмак заявив про нову хвилю російської дезінформації: "Вони не досягнуть свого"

Противник набагато слабший і вразливіший ніж раніше і намагається зробити все, щоб заморозити війну

Україна фіксує спроби ворога запускати дезінформацію про війну, боєприпаси та загалом здатність ЗСУ далі показувати успіхи на полі бою. Однак відповідь на це досить проста — Україні завжди буде чим знищувати російського ворога.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, росіяни насправді хочуть заморозити війну, оскільки зараз вони набагато слабші й вразливіші, ніж раніше.

"Але завдання України – звільнення наших територій. У ЗСУ є успіхи на фронті, західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами щодо посилення санкцій", — зазначив Єрмак.

Він також додав, що плани росіян не буде виконано. Вони не досягнуть свого скільки б ресурсів і часу не намагалися витрачати на "створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни запустили в мережі фейк про "чорну трансплантологію" в Україні. Відповідний ролик було опубліковано одразу з англійськими субтитрами, бо розрахунок був на закордонну аудиторію.