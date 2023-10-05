Українці стали частіше розлучатися, а весільний бум пішов на спад (статистика)

Стрес, війна та дистанція стали позначатися на стосунках

Весільний бум, який тривав в Україні з початку 2022-го року, почав іти на спад. Натомість почала збільшуватися кількість розлучень, найбільші показники фіксують у серпні 2023 року. Про це свідчать дані Міністерства юстиції, надані у відповідь на журналістський запит "Телеграфу".

Журналістський запит "Телеграфу"

Кількість розлучень зросла

Найбільше розлучень стали фіксувати наприкінці літа, у серпні 2023 року, найбільше пар розривають свої стосунки у Києві. Для порівняння — якщо у серпні 2022-го року у столиці розірвали свої шлюби 335 пар, то у серпні 2023-го року — вже 411, це максимум, який навіть перевищує довоєнні часи.

Розлучення у 2021-2022 роках

На другому місці — Дніпропетровщина (271 розлучення у серпні), на третьому — Одещина (226), на четвертому — Харківщина (217), на п'ятому — Київщина (194). Останні місця займають Луганщина (тут взагалі розлучень та шлюбів немає зі зрозумілих причин), Херсонщина і Донеччина. Далі найнижчими є показники на заході України, на Закарпатті (50), у Чернівецькій (53), Волинській (54) та Рівненській (56) областях.

Розлучення у 2022-2023 роках

В Україні стало менше весіль

Ми порівняли цифри, які охоплюють періоди з вересня 2021 року по серпень 2022 року та вересень 2022 року і серпень 2023 року. Як ми бачимо, кількість одружень пішла на спад і зараз навіть трохи нижче довоєнного рівня. Серед лідерів лишаються Київ, Київська, Одеська, Львівська, Харківська та Дніпропетровська області. Якщо минулого серпня на Вінничині зареєстрували 1160 шлюбів, то цього серпня лише 888, Дніпропетровська область — 2847 у порівнянні з 1901 зараз, Київська область — 1591 та 1239, Львівська — 1389 та 1197, Одеська — 1839 та 1348, у Києві — 3021 та 2420 зараз.

Статистика укладення шлюбів з вересня 2021 по серпень 2022

Лише Харківська область тримається приблизно на приблизно одному рівні — 1180 минулого серпня та 1258 зараз. Найменше одружень у Херсонській та Донецькій області, де зі зрозумілих причин складно зіграти весілля. Так, за серпень 2023 року, на Херсонщині побралися лише 82 молодят, а на Донеччині — 226.

Статистика укладення шлюбів з вересня 2022 по серпень 2023

Раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді почалася хвиля масових розлучень. Лише останнім часом стало відомо про розлучення скандального нардепа від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Столара зі своєю дружиною Інною Майструк. А незадовго до цього про розставання з ексрадником Єрмака, Віктором Андрусівим, повідомила депутат від "Слуги народу" Галина Янченко. Не оминула ця доля і Василя Вірастюка, який є депутатом від "Слуги народу".