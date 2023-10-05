Украинцы стали чаще разводиться, а свадебный бум пошел на убыль (статистика)

Стресс, война и дистанция стали сказываться на отношениях

Свадебный бум, продолжавшийся в Украине с начала 2022-го года, начал идти на убыль. Начало увеличивалось число разводов, наибольшие показатели фиксируют в августе 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции, предоставленные в ответ на журналистский запрос "Телеграфу".

Журналистский запрос "Телеграфа"

Количество разводов возросло

Больше разводов стали фиксировать в конце лета, в августе 2023 года, больше пар разрывают свои отношения в Киеве. Для сравнения — если в августе 2022 года в столице разорвали свои браки 335 пар, то в августе 2023 года — уже 411, это максимум, даже превышающий довоенные времена.

Разводы в 2021-2022 годах

На втором месте – Днепропетровщина (271 развод в августе), на третьем – Одесщина (226), на четвертом – Харьковщина (217), на пятом – Киевщина (194). Последние места занимают Луганщина (здесь вообще разводов и браков нет по понятным причинам), Херсонщина и Донецкая область. Далее самые низкие показатели на западе Украины, на Закарпатье (50), в Черновицкой (53), Волынской (54) и Ровенской (56) областях.

Разводы в 2022-2023 годах

В Украине стало меньше свадеб

Мы сравнили цифры, охватывающие периоды с сентября 2021 по август 2022 и сентябрь 2022 и август 2023. Как мы видим, количество бракосочетаний пошло на убыль и сейчас даже чуть ниже довоенного уровня. В числе лидеров остаются Киев, Киевская, Одесская, Львовская, Харьковская и Днепропетровская области. Если в прошлом августа на Винничине зарегистрировали 1160 браков, то в этом августа только 888, Днепропетровская область — 2847 по сравнению с 1901 сейчас, Киевская область — 1591 и 1239, Львовская — 1389 и 1197, Одесская — 1839 и 1348, в Киеве — 3 сейчас.

Статистика заключения браков с сентября 2021 по август 2022

Только Харьковская область держится примерно на одном уровне — 1180 прошлого августа и 1258 сейчас. Меньше женитьб в Херсонской и Донецкой области, где по понятным причинам сложно сыграть свадьбу. Так, за август 2023 года, на Херсонщине обручились только 82 молодоженов, а на Донетчине — 226.

Статистика заключения браков с сентября 2022 по август 2023

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде началась волна массовых разводов. Только в последнее время стало известно о разводе скандального нардепа от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Столара со своей женой Инной Майструк. А незадолго до этого о расставании с экс-советником Ермака Виктором Андрусивым сообщила депутат от "Слуги народа" Галина Янченко. Не обошла эта судьба и Василия Вирастюка, являющегося депутатом от "Слуги народа".