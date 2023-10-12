рф знову вдарила дроном по Румунії: отримані неспростовні докази

Міноборони Румунії засудило атаки рф на об’єкти інфраструктури в українських портах на Дунаї

Російські окупанти продовжують атакувати дунайські порти України, що знаходяться поряд з кордоном Румунії. На території цієї країни знайшли нові докази російських ударів.

У четвер, 12 жовтня, міністерка закордонних справ Румунії Лумініце Одобеску повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter), що російські удари "знову мали серйозні наслідки" на румунській території. Водночас вона закликала рф припинити атаки.

"Огидні напади росії на цивільну інфраструктуру України знову мали серйозні наслідки на території Румунії. Нові докази впливу були знайдені на румунській землі. Ми закликаємо росію припинити ці воєнні злочини", — написала Одобеску

Водночас Міністерство оборони Румунії повідомило, що у середу, 11 жовтня, російські війська продовжили обстріли української портової інфраструктури поблизу кордону між Україною та Румунією. Там зазначили, що в режимі реального часу відстежували повітряну обстановку в районах відповідальності.

У Міноборони повідомили, що близько 5:00 12 жовтня в зеленій зоні біля правого берега Кілійського гирла Дунаю, що знаходиться приблизно в 3 км на захід від міста Плауру, було виявлено воронку від безпілотника. Зазначається, що було вжито заходів щодо охорони території та повідомлено компетентні структури для збору доказів та проведення слідчих дій відповідно до процедур.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені російською федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", — підкреслили у румунському міністерстві.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи падіння уламків російських дронів у Румунії, заявив, що наразі немає жодних доказів, що це є результатом цілеспрямованого нападу рф на територію Альянсу.